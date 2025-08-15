Ричмонд
Еще одно землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Камчатке.

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Камчатке. Об этом проинформировал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Там рассказали, что землетрясение произошло примерно в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского.

«23.12 UTC (15 августа в 11.12 по местному времени) с эпицентром в точке 50.4199 градусов северной широты, 158.1116 градусов восточной долготы, на глубине 42,2 километра», — раскрыли подробности в филиале.

Эпицентр находился в акватории Тихого океана. В населенных пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались.

Ранее сообщалось о землетрясении близ Северо-Курильска.

