Еще одно землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Камчатке. Об этом проинформировал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Там рассказали, что землетрясение произошло примерно в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского.
«23.12 UTC (15 августа в 11.12 по местному времени) с эпицентром в точке 50.4199 градусов северной широты, 158.1116 градусов восточной долготы, на глубине 42,2 километра», — раскрыли подробности в филиале.
Эпицентр находился в акватории Тихого океана. В населенных пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались.
Ранее сообщалось о землетрясении близ Северо-Курильска.
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше