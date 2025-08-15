Дмитриев одной фразой прокомментировал прибытие на Аляску, где встретятся Трамп и Путин. Фото

Дмитриев оценил красоту Аляски.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию Аляски, сделанную из иллюминатора самолета, перед предстоящими российско-американскими переговорами. Фотографию он опубликовал на своей странице в X.
«Солнечно и красиво на Аляске», — написал Дмитриев под опубликованным снимком. Он также добавил, что прибыл для участия в двусторонних консультациях между Россией и США. При этом глава РФПИ не уточнил детали повестки переговоров и состав делегаций.
Особое внимание стороны намерены уделить энергетическим и технологическим проектам. Ожидается, что переговоры пройдут при участии представителей профильных ведомств обеих стран.
Ранее стало известно, что Кирилл Дмитриев примет участие в саммите президентов России и США, который пройдет в Анкоридже, штат Аляска. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа официально подтверждена Кремлем и Белым домом, а по информации СМИ, лидеры проведут переговоры на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».
Фото: соцсеть X.