В Красноярске подростки избили сверстницу за отказ дать вейп

В Красноярске возбуждено уголовное дело после жестокого нападения на школьницу.
Как установили правоохранители, инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой после занятий в музыкальной школе.
К ней подошли двое подростков, которые сначала начали оскорблять ее, а затем потребовали электронную сигарету. Получив отказ, агрессивно настроенные подростки начали избивать школьницу и снимать все на видео.
Мать пострадавшей незамедлительно обратилась за медицинской помощью, где эксперты зафиксировали следы побоев, после чего написала заявление в полицию. По информации от родителей, одному из нападавших мальчиков 13 лет. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, устанавливая личности всех участников инцидента. В правоохранительных органах подчеркивают, что будут предприняты все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.
Этот случай вновь актуализировал вопросы контроля за подростковой средой и распространением вейпов среди несовершеннолетних, требующие особого внимания со стороны как правоохранительных органов, так и общественности.