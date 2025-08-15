В Красноярске подростки избили сверстницу за отказ дать вейп

Мать пострадавшей незамедлительно обратилась за медицинской помощью, где эксперты зафиксировали следы побоев, после чего написала заявление в полицию. По информации от родителей, одному из нападавших мальчиков 13 лет. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, устанавливая личности всех участников инцидента. В правоохранительных органах подчеркивают, что будут предприняты все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.