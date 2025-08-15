Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске подростки избили сверстницу за отказ дать вейп

В Красноярске возбуждено уголовное дело после жестокого нападения на школьницу.

В Красноярске возбуждено уголовное дело после жестокого нападения на школьницу.

Как установили правоохранители, инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой после занятий в музыкальной школе.

К ней подошли двое подростков, которые сначала начали оскорблять ее, а затем потребовали электронную сигарету. Получив отказ, агрессивно настроенные подростки начали избивать школьницу и снимать все на видео.

Мать пострадавшей незамедлительно обратилась за медицинской помощью, где эксперты зафиксировали следы побоев, после чего написала заявление в полицию. По информации от родителей, одному из нападавших мальчиков 13 лет. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, устанавливая личности всех участников инцидента. В правоохранительных органах подчеркивают, что будут предприняты все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.

Этот случай вновь актуализировал вопросы контроля за подростковой средой и распространением вейпов среди несовершеннолетних, требующие особого внимания со стороны как правоохранительных органов, так и общественности.