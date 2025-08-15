МВД Сербии сообщило о пострадавших в ходе беспорядков полицейских

Один из самых резонансных эпизодов произошел в Нови-Саде, где около 100 человек напали на бойцов элитного подразделения «Кобра». Для предотвращения расправы над офицерами был сделан предупредительный выстрел в воздух. Всего за два дня протестов повреждены 5 полицейских автомобилей и 22 единицы техники, задержаны 47 человек.