МВД Сербии сообщило о пострадавших в ходе беспорядков полицейских

В Сербии продолжаются масштабные протесты, переросшие в столкновения с правоохранителями. По данным министра внутренних дел Ивицы Дачича, в ходе акций пострадали не менее 42 сотрудников полиции, из них 26 — в Белграде. Несколько офицеров получили тяжелые травмы. На данный момент задержаны 37 участников беспорядков, но оперативные мероприятия продолжаются.
Протестующие атаковали полицию камнями, металлическими прутьями и пиротехникой, что вынудило правоохранителей применить спецсредства. Помимо столицы, наиболее серьезные инциденты зафиксированы в Нови-Саде, где были разгромлены офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). В ночь на 14 августа погромам подверглись и здания Социалистической партии Сербии.
Один из самых резонансных эпизодов произошел в Нови-Саде, где около 100 человек напали на бойцов элитного подразделения «Кобра». Для предотвращения расправы над офицерами был сделан предупредительный выстрел в воздух. Всего за два дня протестов повреждены 5 полицейских автомобилей и 22 единицы техники, задержаны 47 человек.
Дачич назвал эти события «одной из самых жестоких атак на государство за последние годы» и пообещал жестко пресекать любые попытки дестабилизации. При этом в Белграде ситуация сейчас стабильна, тогда как в 8−9 городах протесты продолжаются.
Ранее сообщалось, что протестующие в Сербии хотели сжечь офис правящей партии вместе с ее сторонниками.
