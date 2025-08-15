Ричмонд
Третий спецборт РФ приземлился на Аляске, где пройдут переговоры Путина и Трампа

Третий спецборт из России, самолёт Ил-96−300 из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске, где пройдут российско-американские переговоры. Это следует из данных портала Flightradar24.

Самолет из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске.

«Самолет совершил посадку около 3:05 мск», — следует из данных Flightradar24.

Предыдущие два спецборта из России прибыли на Аляску в 2:09 мск в ночь на пятницу и в районе 17:48 мск четверга. В ночь на 15 августа в аэропорту американского города Анкоридж также совершил посадку самолет, на борту которого находились журналисты из кремлевского пула.

