Третий спецборт РФ приземлился на Аляске, где пройдут переговоры Путина и Трампа

Самолет из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске.
Третий спецборт из России, самолёт Ил-96−300 из «Внуково» приземлился в Анкоридже на Аляске, где пройдут российско-американские переговоры. Это следует из данных портала Flightradar24.
«Самолет совершил посадку около 3:05 мск», — следует из данных Flightradar24.
Предыдущие два спецборта из России прибыли на Аляску в 2:09 мск в ночь на пятницу и в районе 17:48 мск четверга. В ночь на 15 августа в аэропорту американского города Анкоридж также совершил посадку самолет, на борту которого находились журналисты из кремлевского пула.