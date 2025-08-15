Пробка на Крымском мосту 15 августа: подробности

Число машин в очереди на проезд по Крымскому мосту достигло 1380 автомобилей. Данные опубликованы в Telegram-канале, отслеживающем транспортную обстановку у переправы.
Уточняется, что соответствующая информация приведена по данным на 03:00 мск.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 55 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 325 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — следует из сообщения.
Ранее стало известно, что 14 августа в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи оказались 1465 автомобилей. Тогда время ожидания своей очереди составляло около четырех часов.
Накануне KP.RU писал, что проще всего полуостров можно будет покинуть 1, 3, 5, 9, 24, 25 и с 27 по 31 августа. В эти даты будет минимизирована возможность возникновения автомобильных пробок.