В Бурятии браконьер осужден за незаконный вылов 56 хвостов омуля. В начале лета 53-летний местный житель отправился за уловом с рыболовными сетями. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, таким способом мужчина добыл в Байкале рыбу.