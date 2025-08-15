В Бурятии браконьер осужден за незаконный вылов 56 хвостов омуля. В начале лета 53-летний местный житель отправился за уловом с рыболовными сетями. Как рассказали КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, таким способом мужчина добыл в Байкале рыбу.
— Мужчина нарушил нерестовый период, поэтому его признали виновным по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушитель принёс ущерб в размере 200 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
Все денежные средства мужчина возместил добровольно. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, с конфискацией лодки с мотором и уничтожением рыболовных сетей.
Приговор суда в законную силу не вступил.