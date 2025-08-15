Таиланд депортирует снимавшего бои в Камбодже россиянина Збарского

Збарский был задержан по возвращении в Паттайю, где он проживал и являлся совладельцем туристического бизнеса. Власти Таиланда расценили его действия как потенциальную угрозу национальной безопасности, что привело к отмене визы. При этом никаких уголовных или административных обвинений ему предъявлено не было. В настоящее время блогер содержится в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, где ожидает депортации в общей камере вместе с более чем 60 другими задержанными.