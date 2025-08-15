Ричмонд
На Камчатке раскрыли двойное убийство 22-летней давности

П. -КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Прокуратура Камчатского края направила в суд уголовное дело о двойном убийстве, совершенном в 2003 году в отдаленном селе региона, сообщили в надзорном ведомстве.

Источник: © РИА Новости

«Уголовное дело об убийстве 22-летней давности направлено в суд. В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Краснодарского края», — отметили в прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2003 года обвиняемый, узнав о состоятельной супружеской паре в селе Пахачи Олюторского района, приехал к ним под видом покупателя икры.

«Дождавшись удобного момента, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене ножевые ранения, от которых они скончались», — уточнили в прокуратуре.

После убийства злоумышленник похитил крупную сумму денег и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Несмотря на то, что обвиняемый не признает вину, следствие собрало достаточную доказательную базу.

Дело будет рассматриваться Камчатским краевым судом. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

