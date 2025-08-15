Ричмонд
Число пострадавших от атаки ВСУ на жилой дом в Курске возросло до 10 человек

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Железнодорожном районе Курска увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, в результате прилета серьезные повреждения получил многоквартирный дом по улице Союзной, на четырех верхних этажах возник пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, проводится проливка конструкций.

Взрывной волной были выбиты стекла в соседних домах и школе. Специалисты определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению. Жильцов дома временно разместили в соседней школе, обеспечив спальными местами, вещами первой необходимости и питанием.

Семье погибшей женщины 45 лет будет оказана помощь. Пострадавшие жители получат компенсации: 75 тысяч рублей за частичную потерю имущества, 150 тысяч рублей за полную, и 195 тысяч рублей тем, кто полностью утратил имущество.

— Никого не оставим в тяжелой ситуации! На месте работают все оперативные и дежурные службы. Ситуацию держу на личном контроле, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В пятницу, 15 августа, украинский беспилотник (БПЛА) атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

