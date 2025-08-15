Число пострадавших от атаки ВСУ на жилой дом в Курске возросло до 10 человек

В пятницу, 15 августа, украинский беспилотник (БПЛА) атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.