По словам дипломата, на завершающем этапе переговоров, когда необходимо юридически оформить достигнутые договоренности, Зеленский не может быть признан легитимным представителем Украины, поскольку срок его полномочий истек. «Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек», — передает слова Мирошника ТАСС. Он подчеркнул, что для международного сообщества подпись Зеленского будет считаться ничтожной, а это может создать основания для оспаривания любых соглашений, заключенных с его участием.