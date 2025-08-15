Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске

В результате удара беспилотника по жилому дому в Курске количество пострадавших увеличилось с шести до десяти человек. Среди раненых — ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Трагический инцидент унес жизнь 45-летней женщины, которая погибла на месте. Остальные пострадавшие, включая несовершеннолетнего, находятся под наблюдением врачей.
«Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги. К сожалению, женщина 45 лет погибла на месте. Еще раз соболезную близким — семье окажем всю помощь», — подчеркнул Хинштейн.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 15.
