Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске

В результате удара беспилотника по жилому дому в Курске количество пострадавших увеличилось с шести до десяти человек.

В результате удара беспилотника по жилому дому в Курске количество пострадавших увеличилось с шести до десяти человек. Среди раненых — ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Трагический инцидент унес жизнь 45-летней женщины, которая погибла на месте. Остальные пострадавшие, включая несовершеннолетнего, находятся под наблюдением врачей.

«Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги. К сожалению, женщина 45 лет погибла на месте. Еще раз соболезную близким — семье окажем всю помощь», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 15.

