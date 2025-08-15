Под Красноярском на реке Есауловке погиб мужчина-сапбордист

Под Красноярском, в селе Бархатово, на реке Есауловка погиб мужчина. Это произошло накануне, 14 августа. Спасатели сообщают, что он катался на сапборде. По данным на утро 15 августа, тело все еще не найдено, поиски идут. Это единственное зарегистрированное ЧП на воде за минувшие сутки.
Проблему доставляет огонь: за сутки было потушено десять пожаров. К сожалению, есть погибший. Трагедия случилась в Боготоле. В частном доме из-за короткого замыкания электроприбора загорелись стены, потолок и личные вещи на общей площади 20 квадратных метров. После тушения на кровати была обнаружена женщина.
Большой пожар случился в Канске, там горело нежилое здание на площади 605 квадратных метров. Существовала угроза распространения на соседние строения. С огнем боролись 29 человек, было задействовано 10 единиц техники. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
На ликвидацию последствий ДТП спасатели реагировали восемь раз.