Под Красноярском на реке Есауловке погиб мужчина-сапбордист

Под Красноярском, в селе Бархатово, на реке Есауловка погиб мужчина. Это произошло накануне, 14 августа. Спасатели сообщают, что он катался на сапборде. По данным на утро 15 августа, тело все еще не найдено, поиски идут. Это единственное зарегистрированное ЧП на воде за минувшие сутки.