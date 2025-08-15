Аэропорт Самары на время закрыли

В аэропорту Самары введены временные ограничения.
В Самаре временно приостановлена работа аэропорта Курумоч из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее план «Ковер» был введен в аэропортах Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин). Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ). Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Волгограда.