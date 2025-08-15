Заснял бои Таиланда с Камбоджей и оказался депортирован: история российского блогера Збарского

Збарского задержали сразу после возвращения с границы в город Паттайя, где он проживал.
Из Таиланда 15 августа депортировали в РФ блогера Тимура Збарского. Россиянина задержали за съемку видеороликов в зоне вооруженного конфликта на границе с Камбоджей. В его объектив попали минометные обстрелы и действия армии. Почему таиландские власти посчитали это угрозой нацбезопасности и что дальше будет со Збарским — узнаете из публикации URA.RU.
Кто такой Тимур Збарский.
Збарский живет в Таиланде более 10 лет. Он является совладельцем небольшого туристического бизнеса. Его в 2018 году упоминали в СМИ как основателя проекта GeoGuru. Россиянин ведет собственный блог в Facebook (принадлежит корпорации Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена), на который подписаны порядка 4 тысяч человек.
Ключевые детали дела депортированного блогера.
Збарский проехал вдоль границы 150 км, фиксируя на видео боевые столкновения, действия систем ПВО и результаты обстрелов. Отснятый материал он размещал в соцсетях. Блогера задержали в Паттайе сразу После возвращения из приграничного района.
В отношении россиянина не возбуждали уголовное дело, но его долгосрочная виза была аннулирована. Перед депортацией Збарского перевели в Центр временного содержания в Бангкоке, пометили в общую камеру, где он был вынужден спать на полу вместе с другими задержанными. Все расходы на перемещение ложатся на его плечи или покрываются спонсорами. После конфликта с местными властями Збарского могут внести в «черный список» с пятилетним запретом на въезд в Таиланд.
Что дальше будет со Збарским?
Блогера отправили в Москву прямым рейсом из аэропорта Суваннапхум. По закону государства, депортация проводится после того, как иностранец, оказавшийся в центре, завершает проверку по базам данных полиции на предмет возможной причастности к уголовным преступлениям (эту процедуру Збарский уже прошел). Обязательным условием является наличие приобретенного родственниками, друзьями или благотворителями авиабилета для выезда из страны.
Власти подчеркивают, что в Таиланде строго контролируют освещение военных действий. Несогласованные съемки могут привести не только к депортации, но и тюремному сроку.
Почему Таиланд воюет с Комбоджией.
Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей начались 24 июля из-за спорных приграничных территорий. Обе стороны возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
В ходе пяти дней боев в Таиланде погибли 22 человека, из которых 14 — гражданские лица и восемь — военнослужащие. Еще 140 человек получили ранения. Из приграничных районов эвакуировали порядка 139,6 тысячи жителей.
Камбоджийское правительство не приводило общие данные о пострадавших за все конфликта. Позже Минобороны страны опубликовало сведения о гибели 13 человек, из которых пять — это военные.