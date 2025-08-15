Площадь нефтяного пятна на реке Миасс составила несколько тысяч квадратных метров

Пятно было обнаружено на реке в районе Ленинградского моста. Это максимально приближенный к центру города район Челябинска. Как сообщается в официальном телеграмм-канале руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, площадь загрязнения на момент обнаружения составляла 12 тысяч квадратных метров. Ведомство начало проверку, лаборатории делают анализы, чтобы разобраться, что могло стать причиной загрязнения.