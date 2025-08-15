Площадь нефтяного пятна на реке Миасс составила несколько тысяч квадратных метров

Пятно было обнаружено на реке в районе Ленинградского моста. Это максимально приближенный к центру города район Челябинска. Как сообщается в официальном телеграмм-канале руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, площадь загрязнения на момент обнаружения составляла 12 тысяч квадратных метров. Ведомство начало проверку, лаборатории делают анализы, чтобы разобраться, что могло стать причиной загрязнения.
Отметим, что река Миасс является самым крупным притоком реки Исеть, она бежит по уральской земле 658 километров, пересекая при этом территорию Башкортостана, Челябинской и Курганской областей.