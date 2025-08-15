Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь нефтяного пятна на реке Миасс составила несколько тысяч квадратных метров

По факту обнаружения нефтяного пятна на реке Миасс в пределах города Челябинска свою проверку начал Росприроднадзор.

Источник: читатель КП

Пятно было обнаружено на реке в районе Ленинградского моста. Это максимально приближенный к центру города район Челябинска. Как сообщается в официальном телеграмм-канале руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, площадь загрязнения на момент обнаружения составляла 12 тысяч квадратных метров. Ведомство начало проверку, лаборатории делают анализы, чтобы разобраться, что могло стать причиной загрязнения.

Отметим, что река Миасс является самым крупным притоком реки Исеть, она бежит по уральской земле 658 километров, пересекая при этом территорию Башкортостана, Челябинской и Курганской областей.