Стало известно, что будет делать Путин перед встречей с Трампом

«Путин прибыл в Магадан», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что глава государства посетит промышленное предприятие, где ознакомится с технологичным производством, на котором выпускают витамины и биожиры, в том числе отечественный витамин D. Песков уточнил, что они не уступают зарубежным аналогам. По его словам, это не просто слова, а действительность.