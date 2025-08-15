Ребенок пострадал во время отдыха в горах Алматы

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в районе Лунной поляны — 9-летний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. На место происшествия оперативно выехали спасатели КСП «БАУ».