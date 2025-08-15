Ричмонд
Ребенок пострадал во время отдыха в горах Алматы

В Алматы 9-летний мальчик повредил руку, катаясь на качелях в Большом Алматинском ущелье. Ему понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в районе Лунной поляны — 9-летний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. На место происшествия оперативно выехали спасатели КСП «БАУ».

«Прибыв к пострадавшему, они оказали первую доврачебную помощь, подтвердив наличие перелома, после чего аккуратно транспортировали ребенка вниз», — рассказали в МЧС.

Мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.