У Северо-Курильска произошло второе землетрясение

По её данным, толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы 15 августа в 10:12 по местному времени (02:12 мск) в акватории Тихого океана. Эпицентр располагался в 127 километрах к востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 10 километров.