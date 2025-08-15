Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Северо-Курильска произошло второе землетрясение

В самом Северо-Курильске подземные колебания ощущались с силой 2−3 балла.

Источник: Аргументы и факты

На северных Курилах утром в пятницу произошло второе за день землетрясение, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

По её данным, толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы 15 августа в 10:12 по местному времени (02:12 мск) в акватории Тихого океана. Эпицентр располагался в 127 километрах к востоку от Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 10 километров.

В самом Северо-Курильске подземные колебания ощущались с силой 2−3 балла. Опасности цунами, по словам сейсмолога, не возникло, и тревога объявлена не была.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке завершил свою активную фазу извержения.