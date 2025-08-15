Ричмонд
Дрон влетел в многоэтажку в Курске, есть погибшая и раненые: что известно к этому часу

В ночь на 15 августа на территории Железнодорожного района Курска многоэтажный жилой дом подвергся атаке БПЛА со стороны ВСУ. В результате удара возник пожар на верхних этажах здания. В происшествии погибла женщина, десять человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все, что известно о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.

В результате атаки на дом есть погибшая.

Женщина погибла из-за удара дрона по дому в Курске.

На Курск в очередной раз совершили атаку дроны ВСУ. В результате происшествия скончалась женщина, шесть человек получили ранения. «К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара начался пожар. Огонь охватил четыре верхних этажа. Позже Хинштейн сообщил, что число пострадавших при атаке украинского БПЛА на дом в Курске увеличилось до 10.

Мэр Курска выехал на место с главой региона.

Глава города Сергей Котляров совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном посетил район, где в результате атаки украинского беспилотника был поврежден многоквартирный жилой дом в Железнодорожном округе. Утром представители администрации, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, инспекции ЖКХ и Фонда капитального ремонта проведут обход пострадавших домов и зафиксируют все выявленные повреждения. Всем нуждающимся будет предоставлена необходимая помощь.

Что пообещали власти пострадавшим жителям дома.

На данный момент жители дома были временно эвакуированы и размещены в ближайшей школе. Им предоставлены спальные места, предметы первой необходимости и питание. Всем пострадавшим будет оказана материальная поддержка: компенсация в размере 75 тысяч рублей предусмотрена при частичной утрате имущества, 150 тысяч рублей — в случае полной потери. Кроме того, граждане, полностью лишившиеся имущества, смогут рассчитывать на дополнительную региональную выплату в размере 195 тысяч рублей. «Никого не оставим в тяжелой ситуации!» — заявил врио губернатора Хинштейн.

