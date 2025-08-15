Ричмонд
Взрывы прогремели в Сызрани Самарской области

Жители Сызрани Самарской области в пятницу, 15 августа, сообщили об активной работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом.

Жители Сызрани Самарской области в пятницу, 15 августа, сообщили об активной работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом.

Очевидцы сообщили, что проснулись около пяти утра от громких звуков взрывов и видели уничтожение нескольких воздушных целей. Последствий на земле пока не зафиксировано. Официальной информации об атаке на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.

В пятницу, 15 августа, украинский беспилотник (БПЛА) атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже врио губернатор Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения.

