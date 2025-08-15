Фейковый канал бывшего Минздрава Иркутской области создали мошенники

В нём пользователям предлагают проголосовать за него как за лучшего онколога. Об этом сообщил депутат ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова.
Однако при переходе по указанной ссылке существует риск компрометации данных на смартфоне. Хакеры используют этот канал для распространения вредоносного ПО. При клике на ссылку злоумышленники могут получить доступ к личной информации пользователя, включая пароли и банковские данные.
В случае получения такого сообщения лучше его проигнорировать и удалить.
Напомним, АиФ Иркутск уже писал, что в социальных сетях активно распространяется поддельный видеоролик, в котором неизвестные злоумышленники с помощью нейросетевых технологий имитируют выступление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В видео лица, не имеющие отношения к главе региона, озвучивают ложные заявления от его имени.