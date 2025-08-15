КНДР объединилась с Россией в борьбе с неонацизмом

Ким Чен Ын заявил, что Россия и КНДР выступают против гегемонии.
КНДР объявила о создании с Россией военного союза для борьбы с неонацизмом. Об этом заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
«Сегодня российско-корейские дружеские отношения превращаются в беспрецедентный военный союз, эти отношения укрепляются еще больше в совместной борьбе по защите международной справедливости, безопасности и суверенитета, в совместной борьбе с возрождением неонацизма», — заявил Ким Чен Ын на торжественной церемонии в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что обе страны «находятся в одном окопе» и выступают против гегемонии, защищая интересы государств, стремящихся к справедливости.
В Пхеньяне 13 августа на торжественные мероприятия прибыла российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он назвал эту дату общей для России и КНДР, напомнив, что 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты вместе освободили полуостров от японского господства.
Визит российской делегации состоялся по приглашению Верховного народного собрания КНДР. В ходе переговоров стороны обсудили развитие межпарламентских связей, а также выразили взаимную поддержку в борьбе с неонацистскими угрозами. Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России Владимира Путина и поздравил с 80-летием освобождения Кореи от японского господства.