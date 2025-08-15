КНДР объединилась с Россией в борьбе с неонацизмом

«Сегодня российско-корейские дружеские отношения превращаются в беспрецедентный военный союз, эти отношения укрепляются еще больше в совместной борьбе по защите международной справедливости, безопасности и суверенитета, в совместной борьбе с возрождением неонацизма», — заявил Ким Чен Ын на торжественной церемонии в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что обе страны «находятся в одном окопе» и выступают против гегемонии, защищая интересы государств, стремящихся к справедливости.