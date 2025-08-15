Аэропорты Саратова и Тамбова ограничили прием и выпуск самолетов: Росавиация назвала причину

14 августа Белгородская область поверглась массированной атаке дронов ВСУ. Только в 15:35 по всей территории Белгородской области режим опасности атаки беспилотных летательных объектов был отменен. В общей сложности он длился 540 минут. За это время, в частности, только здание областной администрации было атаковано четыре раза. По счастью, обошлось без жертв.