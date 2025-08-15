Аэропорты Саратова и Тамбова ограничили прием и выпуск самолетов: Росавиация назвала причину

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах двух российских городов — Саратова и Тамбова. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам региона.
Накануне в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
В Ростовской области в ночь на 14 августа произошла атака беспилотников, из-за которой пострадали жилые дома в Ростове-на-Дону. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что повреждения получили несколько многоэтажек на улицах Тельмана и Лермонтовская.
14 августа Белгородская область поверглась массированной атаке дронов ВСУ. Только в 15:35 по всей территории Белгородской области режим опасности атаки беспилотных летательных объектов был отменен. В общей сложности он длился 540 минут. За это время, в частности, только здание областной администрации было атаковано четыре раза. По счастью, обошлось без жертв.
В этих условиях власти Белгородской области перевели госучреждения региона на дистанционную работу в течение четверга и пятницы на фоне атак дронов ВСУ. Кроме того, на четыре дня были отменены все уличные мероприятия.
12 августа из-за угрозы атаки БПЛА аэропорт Ухты перешел на особый режим работы. Были временно приостановлены регулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки. В Коми объявлялась угроза беспилотников. Администрация Ухты предупредила жителей о повторном введении режима «беспилотной опасности». В качестве дополнительной меры безопасности в Сыктывкаре и Ухте временно отключен мобильный интернет.