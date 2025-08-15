Медведь утащил туриста в лес на глазах у его друга

В японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста. Об этом сообщает NHK World.
Мужчина позвонил в полицию около 11:10, сообщив, что медведь атаковал его друга и утащил его. Сообщается, что сам звонящий впоследствии был спасен. Полиция заявляет, что состояние его друга остается неизвестным. Обоим альпинистам около двадцати лет.
Гора высотой 1661 метр расположена на полуострове Сиретоко в восточной части Хоккайдо и является известным местом обитания бурых медведей. Гора Раусу находится на территории городов Раусу и Сяри. Она является частью Сиретоко, объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Гора привлекает множество альпинистов в летний сезон.
Полиция сообщает, что ведет поиски пострадавшего альпиниста с воздуха. По данным полиции, в тот день планы восхождения на гору Раусу подали как минимум 40 человек. Они заявляют, что к примерно 15:00 часам вертолеты эвакуировали около 10 альпинистов, укрывшихся на смотровой площадке или в других местах на горе.
Местные власти сообщают, что маршруты восхождения на гору были закрыты после сообщения о нападении. Фонд дикой природы Сиретоко сообщает, что с июля текущего года наблюдается целая серия случаев приближения медведей к альпинистам.
