Бизнесмену Карапетяну продлили арест

Кроме того, против него также возбуждено новое уголовное дело, связанное с деятельностью группы компаний «Ташир». Компанию подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования были задержаны четверо сотрудников ГК «Ташир». Власти также решили национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении», передает «Национальная служба новостей».