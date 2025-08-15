Число пострадавших при ударе дрона по дому в Курске увеличилось до 10

Число пострадавших в результате удара беспилотника по жилому дому в Курске возросло до десяти человек, среди которых находится ребенок 2010 года рождения. Ранее сообщалось о шести раненых.
По данным региональных властей, медицинские службы оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. В результате атаки погибла 45-летняя женщина. Ее семье обещана поддержка.
Прокуратура Курской области взяла ситуацию под контроль, уделив внимание соблюдению прав пострадавших и обеспечению их медицинской и социальной помощи. Для жителей организована работа горячей линии для оперативного приема обращений.
