Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при ударе дрона по дому в Курске увеличилось до 10

В результате атаки погибла 45-летняя женщина.

Источник: Аргументы и факты

Число пострадавших в результате удара беспилотника по жилому дому в Курске возросло до десяти человек, среди которых находится ребенок 2010 года рождения. Ранее сообщалось о шести раненых.

По данным региональных властей, медицинские службы оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. В результате атаки погибла 45-летняя женщина. Ее семье обещана поддержка.

Прокуратура Курской области взяла ситуацию под контроль, уделив внимание соблюдению прав пострадавших и обеспечению их медицинской и социальной помощи. Для жителей организована работа горячей линии для оперативного приема обращений.

Ранее сообщалось, как в Курской областной клинической больнице нейрохирурги провели уникальную операцию на позвоночнике, вернув возможность ходить жителю Беловского района, получившему тяжелые травмы в результате атаки беспилотника.