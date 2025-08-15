Путин в Магадане, украинский след в меню: что известно к утру перед встречей с Трампом

В преддверии запланированной встречи президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, а глава МИД РФ Сергей Лавров уже на Аляске. На борту, где летели журналисты, подавали котлеты по-киевски. Лидер США Дональд Трамп уже задумался о повторении встречи. Что известно о саммите Путина и Трампа утром 15 августа — в материале URA.RU.