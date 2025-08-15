Путин в Магадане, украинский след в меню: что известно к утру перед встречей с Трампом

За саммитом на Аляске следит весь мир.
В преддверии запланированной встречи президент России Владимир Путин прибыл в Магадан, а глава МИД РФ Сергей Лавров уже на Аляске. На борту, где летели журналисты, подавали котлеты по-киевски. Лидер США Дональд Трамп уже задумался о повторении встречи. Что известно о саммите Путина и Трампа утром 15 августа — в материале URA.RU.
Путин везет Трампу пакет совместных проектов.
Накануне ключевых переговоров с американским коллегой Владимир Путин совершил рабочую поездку в Магадан, где проработал предложения по сотрудничеству в Арктике и на Дальнем Востоке. Как пояснил URA.RU политолог Сергей Маркелов, эта остановка носит стратегический характер — президент демонстрирует готовность России к конкретным экономическим инициативам. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства традиционно использует перелеты для решения региональных вопросов.
Трамп рассчитывает на серию встреч по Украине.
Белый дом подтвердил, что Трамп рассматривает анкориджский саммит как первый шаг к организации последующих переговоров по урегулированию украинского кризиса. Вашингтон выражает надежду на начало конструктивного диалога с Москвой.
Саммит на Аляске стал настоящим вызовом для американской Секретной службыФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Спецслужбы США испытали логистический кошмар на Аляске.
Организация встречи в Анкоридже стала серьезным испытанием для Секретной службы США. По данным источников Bloomberg, спецслужбы столкнулись с беспрецедентными логистическими сложностями: от нехватки местного автопарка до проблем с размещением сотен оперативников. Ситуацию усугубляет параллельная подготовка к сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«День длиною в век»: как часовые пояса изменят график Путина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что из-за 11-часовой разницы во времени рабочий день Путина на Аляске продлится почти двое суток. Цитируя название романа Айтматова, Песков подчеркнул насыщенность графика главы государства, который перед саммитом посетит несколько российских регионов.
На Аляске приземлился самолет, доставивший кремлевский пул в СШАФото: Frank K / Wikipedia / CC BY 2.0.
Кремлевский пул прибыл на место событий.
Самолет с российскими журналистами, включая корреспондента URA.RU, уже приземлился в Анкоридже. Пресса готовится освещать переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон, где лидеры обсудят украинский кризис и вопросы международной безопасности.
Журналистов накормили котлетами по-киевски.
Корреспондент URA.RU Артур Якушко отметил курьезный факт: в бортовом меню традиционные котлеты по-внуковски были переименованы экипажем в «котлеты по-киевски». Этот эпизод вызвал оживленную реакцию среди представителей российских СМИ.
Глава РФПИ назвал Аляску «солнечной и красивой».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях фотографию с Аляски, сопроводив ее восторженным комментарием, назвав ее «солнечной и красивой». Он подтвердил свое участие в переговорах, где ключевыми темами также станут энергетическое и технологическое сотрудничество.
Сергей Лавров уже находится на АляскеФото: Роман Наумов © URA.RU.
Лавров и Дарчиев прибыли на место переговоров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев добрались до Аляски. Саммит пройдет без участия украинских представителей, что вызвало обеспокоенность Киева. Основной темой станет поиск путей урегулирования кризиса.
Третий спецборт из России завершил перелет.
Согласно данным Flightradar24, в Анкоридже приземлился третий российский самолет Ил-96−300. Ранее на Аляску уже прибыли два спецборта с делегацией и кремлевским журналистским пулом. Технические службы завершают подготовку к началу саммита.