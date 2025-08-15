Приговор по делу о теракте в Крокусе могут огласить уже в этом году

По словам одного из собеседников агентства, при таком темпе финальное решение суда может прозвучать уже до наступления Нового года. Изначально же предполагалось, что дело завершат лишь ко второй годовщине трагедии.
Ранее следствие установило новые детали подготовки нападения на «Крокус сити холл». Выяснилось, что соучастники исполнителей теракта задействовали разветвлённую финансовую схему. Для перевода средств и организации действий использовались не менее восьми банковских счетов, оформленных на разных участников преступной группы. Эти счета служили каналами как для пополнения бюджета операции, так и для координации между её фигурантами.