Приговор по делу о теракте в Крокусе могут огласить уже в этом году

Ранее следствие установило новые детали подготовки нападения на «Крокус сити холл». Выяснилось, что соучастники исполнителей теракта задействовали разветвлённую финансовую схему. Для перевода средств и организации действий использовались не менее восьми банковских счетов, оформленных на разных участников преступной группы. Эти счета служили каналами как для пополнения бюджета операции, так и для координации между её фигурантами.