Ребенка и трех взрослых спасли на пожаре в Усольском районе

В квартире на одной из улиц поселка Тайтурка Усольского района произошло возгорание удлинителя, в который была подключена бытовая техника. 88-летняя женщина, почувствовав запах гари, покинула помещение. Из подъезда до приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли семь человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.