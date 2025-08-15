Ребенка и трех взрослых спасли на пожаре в Усольском районе

В квартире на одной из улиц поселка Тайтурка Усольского района произошло возгорание удлинителя, в который была подключена бытовая техника. 88-летняя женщина, почувствовав запах гари, покинула помещение. Из подъезда до приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли семь человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Огнеборцы спасли ребенка и троих взрослых. Огонь на 7 квадратах ликвидировали семь специалистов с помощью трех единиц техники. Дознаватели МЧС России установили, что к пожару привело короткое замыкание удлинителя расположенного за диваном. Все произошло 13 августа.
Напомним, что ранее на улице Ядринцева в Иркутске загорелась квартира на 3-м этаже многоэтажки. До приезда пожарных на улицу вышли 10 человек. Звеньями газодымозащитной службы спасены пять жильцов, в том числе один ребёнок.