В Иркутске вынесут приговор «ревизору» игорной банды

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Иркутской области и полиции. В 2022 году приговором суда лидер преступного сообщества и пять его участников были приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет 5 месяцев.



Уголовное дело в отношении фигурантки рассматривалось отдельно. Женщина долгое время симулировала психическое расстройство, чтобы избежать уголовной ответственности. Обвиняемая обращалась в психоневрологический диспансер за медицинской помощью и лежала на стационарном лечении. Женщине была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой выяснили, что у фигурантки не было психического заболевания.