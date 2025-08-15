В Иркутске вынесут приговор «ревизору» игорной банды

В Иркутске передали в суд уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной организации и проведении азартных игр. Следствием установлено, что с апреля 2012 года по ноябрь 2016 года преступное сообщество организовывало азартные игры в семи крупных нелегальных игорных заведениях в Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области и прокуратуру региона.
В сообществе было своё управление, бухгалтерия, техники по ремонту и обслуживанию игрового оборудования, служба безопасности. Управляющие менеджеры контролировали персонал игорных заведений.
Фигурантка выполняла задачи «ревизора». Обвиняемая сверяла данные о статистике вложенных и выданных денег, вела их подсчёт, составляла отчёты о доходах и расходах, контролировала деятельность персонала игорных заведений, следила за процессом опломбирования плат игровых автоматов, а также участвовала в общих собраниях.
Руководителями и участниками преступной организации был получен доход на сумму более 190 млн рублей.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Иркутской области и полиции. В 2022 году приговором суда лидер преступного сообщества и пять его участников были приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 13 лет 5 месяцев.
Уголовное дело в отношении фигурантки рассматривалось отдельно. Женщина долгое время симулировала психическое расстройство, чтобы избежать уголовной ответственности. Обвиняемая обращалась в психоневрологический диспансер за медицинской помощью и лежала на стационарном лечении. Женщине была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой выяснили, что у фигурантки не было психического заболевания.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
