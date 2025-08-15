Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо гостиницы — раскладушки в спортцентре: как будут спать российские журналисты на Аляске. Видео

Российские журналисты, освещающие саммит России и США на Аляске, столкнулись с нехваткой гостиничных мест в Анкоридже и вынуждены ночевать на раскладушках в местном спортивном центре. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.

Журналисты из России будут спать на двухместных раскладушках в спортцентре.

Российские журналисты, освещающие саммит России и США на Аляске, столкнулись с нехваткой гостиничных мест в Анкоридже и вынуждены ночевать на раскладушках в местном спортивном центре. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.

«Вот так выглядит место, где мы будем сегодня ночевать. А почему? А потому что в гостиницах Анкориджа не хватило места. Гостиницы есть, но они небольшие, и сюда приехало много людей, поэтому всем места не хватило, и мы будем здесь», — рассказал журналист URA.RU. По его словам, в спортцентре также есть сложности с розетками. Несмотря на это, в центре есть все удобства для журналистов: это душевые, Wi-Fi и сопроводительные надписи на русском языке.

По словам корреспондента URA.RU, они поселились на стадионе Alaska Airlines Center в Анкоридже, переоборудованном под пункт временного размещения. Все гостиницы города были быстро забронированы, это привело к росту цен на размещение. Местные жители также начали сдавать жилье.

Сегодня на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоится российско-американский саммит, который начнется в 22:30 по московскому времени. Впервые с начала спецоперации президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся лично. По пути на саммит российский лидер посетил Магадан для встречи с губернатором и посещения промышленного предприятия, передает «Национальная служба новостей».

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что сначала главы государств проведут переговоры в узком составе, затем встретятся делегации и состоится совместная пресс-конференция. Подписание соглашений не планируется; ключевыми темами обсуждения станут урегулирование конфликта на Украине и экономические вопросы, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше