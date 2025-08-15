Суд вынес приговор руководителям мужчины, погибшего на стройке в Перми

Ленинский районный суд Перми вынес приговор руководителям мужчины, который упал с высоты и погиб на стройке в Перми.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в феврале. В тот день на стройплощадке дома бизнес-класса по улице Пермской, 86 был найден упавший с пятого этажа 49-летний бетонщик. Бригада скорой помощи пыталась спасти мужчину, однако он скончался в медицинской машине.
«Производитель работ компании “Оникс” Андрей Патрушев, будучи ответственным лицом, не принял меры к безопасному производству работ на высоте строящегося объекта. В частности, исполнителю работ плотнику-бетонщику Михаилу Заборских разрешили покинуть стройку в тот момент, когда на стройплощадке находится человек, который не имел допуска к работам, не прошёл обучение, целевой инструктаж и стажировку. Получив указание выполнить задачу на четвертом этаже здания, мужчина бесконтрольно поднялся к опасному месту, потерял равновесие, упал. Травмы оказались несовместимыми с жизнью», — пояснили в Ленинском суде Перми.
Во время судебного заседания подсудимые вину в совершении преступления не признали. При этом суд, оценив представленные доказательства, признал Михаила Заборских и производителя работ Андрея Патрушева виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ответственного исполнителя работ Михаила Заборских приговорили к лишению свободы на 1 год 3 месяца. Но суд постановил заменить реальный срок на принудительные работы — тоже на 1 год и 3 месяца — с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, мужчина на год будет лишён права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при ведении строительных работ.
Ответственному руководителю работ на высоте Андрею Патрушеву приговорили к лишению свободы на срок 1 год. Но это наказание было решено заменить на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработной платы в доход государства и с временным лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при ведении строительных работ.
«За потерпевшей, дочерью погибшего строителя, признали право на удовлетворение гражданских исков. Вопрос о возмещении морального вреда передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — добавили в Ленинском суде Перми.
Приговор в законную силу пока не вступил.
