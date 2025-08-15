Суд вынес приговор руководителям мужчины, погибшего на стройке в Перми

Ответственного исполнителя работ Михаила Заборских приговорили к лишению свободы на 1 год 3 месяца. Но суд постановил заменить реальный срок на принудительные работы — тоже на 1 год и 3 месяца — с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, мужчина на год будет лишён права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при ведении строительных работ.