В Новосибирске женщина осуждена за мошенничество на 9 млн рублей

В Новосибирске женщина осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Первомайский районный суд признал местную жительницу виновной по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как установил суд, в период с 2018 по 2021 год она под предлогом займа для развития бизнеса обманным путем похитила у семерых потерпевших более 9 млн рублей.
Свою вину подсудимая не признала.
Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.