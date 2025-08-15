Ричмонд
В Новосибирске женщина осуждена за мошенничество на 9 млн рублей

Источник: AP 2024

В Новосибирске женщина осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Первомайский районный суд признал местную жительницу виновной по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как установил суд, в период с 2018 по 2021 год она под предлогом займа для развития бизнеса обманным путем похитила у семерых потерпевших более 9 млн рублей.

Свою вину подсудимая не признала.

Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.