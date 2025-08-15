Ранее стало известно, что украинские военные начали выводить из Купянска наиболее боеспособные подразделения, наемников и националистов. Военные источники подтверждают, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять свои позиции в северной части Купянска, куда они вошли еще в конце июля.