Стало известно, что российско-армянскому олигарху продлили арест в Армении

Защитники бизнесмена ранее указывали, что обвинения связаны с его интервью, где он заявил о намерении «по-своему» участвовать в разрешении ситуации вокруг Армянской апостольской церкви. Церковь подвергалась критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, ряд ее служителей арестован по обвинениям в подготовке захвата власти. Дополнительно предпринимателю инкриминируют отмывание денежных средств.