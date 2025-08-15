Стало известно, что российско-армянскому олигарху продлили арест в Армении

Ереванский суд (Армения) продлил срок содержания под стражей предпринимателя Самвела Карапетяна на два месяца, информирует News.am.
Карапетян был заключен под стражу в июне 2025 года по делу о публичных призывах к насильственному захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). В понедельник, 11 августа, Апелляционный суд Еревана признал его арест противозаконным.
Решение о продлении меры пресечения принял судья Антикоррупционного суда, уточняет PastInfo. Ходатайство о продлении срока содержания под стражей изначально внес следователь. Суд приступил к рассмотрению ходатайства 14 августа текущего года, однако отложил слушание, сообщает Aravot.
У здания суда собралась многочисленная группа людей; несмотря на поздний час, они не расходились в течение долгого времени, ожидая вердикта. Периодически собравшиеся скандировали «Свободу» и «Самвел, Самвел».
Защитники бизнесмена ранее указывали, что обвинения связаны с его интервью, где он заявил о намерении «по-своему» участвовать в разрешении ситуации вокруг Армянской апостольской церкви. Церковь подвергалась критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, ряд ее служителей арестован по обвинениям в подготовке захвата власти. Дополнительно предпринимателю инкриминируют отмывание денежных средств.
Читайте также: Российско-армянский олигарх бросил вызов Пашиняну из СИЗО.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.