Слюсарь: в Таганроге и Новошахтинске отражена атака БПЛА

По оперативным данным, никто из людей не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области была отражена атака беспилотников.

Пострадавших среди населения нет.

В результате происшествия зафиксированы несколько очагов возгорания сухой травы, которые удалось оперативно ликвидировать. В селе Николаевка Неклиновского района в одном из частных домов повреждены стены.

Между тем число пострадавших в результате удара беспилотника по жилому дому в Курске возросло до десяти человек, среди которых находится ребенок 2010 года рождения.

