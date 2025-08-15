Слюсарь: в Таганроге и Новошахтинске отражена атака БПЛА

В ночь на четверг в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области была отражена атака беспилотников.
Пострадавших среди населения нет.
В результате происшествия зафиксированы несколько очагов возгорания сухой травы, которые удалось оперативно ликвидировать. В селе Николаевка Неклиновского района в одном из частных домов повреждены стены.
Между тем число пострадавших в результате удара беспилотника по жилому дому в Курске возросло до десяти человек, среди которых находится ребенок 2010 года рождения.
