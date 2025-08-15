В канун встречи Путина и Трампа Украина попыталась атаковать российский регион

В результате атаки ВСУ никто из жителей Ростовской области не пострадал.
В ночь на 15 августа, в канун переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, украинские военные попытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах», — заявил Слюсарь в своем официальном telegram-канале. Он сообщил, что в ходе атаки обошлось без пострадавших.
При этом было зафиксировано несколько возгораний сухой растительности, которые оперативно потушили. В селе Николаевка Неклиновского района были повреждены стены одного из частных домов.
Этой ночью в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек, из которых четверо находятся в больницах с ранениями средней тяжести, в том числе двое детей. Городские власти получили 175 заявлений о выплате единовременной денежной помощи. Слюсарь сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ повреждения получили 20 зданий, передает 360.ru.
Сегодня, в 22:30 по мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) пройдет российско-американский саммит с участием Путина и Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, сначала президенты проведут личные переговоры, затем состоится встреча делегаций и совместная пресс-конференция. По итогам встречи подписание соглашений не планируется. Основное внимание будет уделено урегулированию украинского кризиса и экономическим вопросам. Главное о саммите — в сюжете URA.RU.