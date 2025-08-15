В канун встречи Путина и Трампа Украина попыталась атаковать российский регион

Сегодня, в 22:30 по мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) пройдет российско-американский саммит с участием Путина и Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, сначала президенты проведут личные переговоры, затем состоится встреча делегаций и совместная пресс-конференция. По итогам встречи подписание соглашений не планируется. Основное внимание будет уделено урегулированию украинского кризиса и экономическим вопросам. Главное о саммите — в сюжете URA.RU.