ФСБ предотвратила теракт: тайник со взрывчаткой обнаружили на острове Татышев

По данным УФСБ по Красноярскому краю, трое местных жителей не только создали схрон с самодельным взрывным устройством, но и перевели 300 тысяч рублей на счета международной террористической организации. Оперативные материалы свидетельствуют, что группа действовала по указанию эмиссара террористического подполья. В ходе следствия было установлено, что взрывчатку позднее переместили в квартиру одного из фигурантов.