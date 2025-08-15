ФСБ предотвратила теракт: тайник со взрывчаткой обнаружили на острове Татышев

В Красноярске раскрыта деятельность группы лиц, связанной с международной террористической организацией.
В Красноярске завершено расследование деятельности террористической ячейки, члены которой оборудовали тайник со взрывчаткой на острове Татышев.
По данным УФСБ по Красноярскому краю, трое местных жителей не только создали схрон с самодельным взрывным устройством, но и перевели 300 тысяч рублей на счета международной террористической организации. Оперативные материалы свидетельствуют, что группа действовала по указанию эмиссара террористического подполья. В ходе следствия было установлено, что взрывчатку позднее переместили в квартиру одного из фигурантов.
Кадры задержания, опубликованные пресс-службой УФСБ, позволяют предположить, что операция проводилась в зимне-весенний период.
2-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор всем участникам преступной группы. Двое подсудимых получили по 8 лет колонии строгого режима, третий был приговорен к 9 годам лишения свободы, причем первые 3 года ему предстоит провести в тюрьме, а также выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
В отношении всех троих была доказана вина по статье о финансировании терроризма, а один из фигурантов дополнительно осужден за незаконное хранение взрывных устройств.