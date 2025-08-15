Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Татарстана предупредили об угрозе дронов

В Татарстане утром 15 августа с 6:15 по местному времени введен режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

В Татарстане ввели режим «Беспилотной опасности».

В Татарстане утром 15 августа с 6:15 по местному времени введен режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

«В Татарстане в 6:15 объявлен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в telegram-канале «Республика Татарстан». В сообщении также сказано, что этот режим вводится в случае угрозы атаки дронов. Жителям республики запретили публиковать фото и видео пролета БПЛА, на которых можно различать местность. В случае обнаружения дронов им стоит сообщить об этом по номеру 112.

Режим «Беспилотная опасность» ранее вводился и в других регионах России — например, в ночь на 22 июля аналогичные меры были приняты в Тульской области из-за угрозы атаки беспилотников. Жителей в таких случаях просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Введение подобных режимов связано с необходимостью оперативного реагирования на возможные инциденты с БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше