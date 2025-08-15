Российская ПВО сбила 13 вражеских беспилотников над Самарской областью

В регионе введён режим «Ковёр», полностью закрыто воздушное пространство. Для безопасности жителей временно ограничена работа мобильного интернета, на месте работают экстренные службы.
Власти призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Также за прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. В результате налёта были пожары в полях, но их быстро потушили. В селе Николаевка в частном доме посекло стены.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше