В Тайшетском районе 17-летний мотоциклист повредил опору электропередач

Парня доставили с серьезными травмами в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе 17-летний мотоциклист повредил опору электропередач. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, около пяти часов утра подросток ехал по улице Молодежная и не справился с управлением.

— В результате подросток наехал на опору электропередач и попал в больницу в серьезными травмами, — уточнили в пресс-службе полиции.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за управление транспортом без прав, за отсутствие ОСАГО, за езду без мотошлема и регистрации мототехники.

Полицейские установили, что двухколесный транспорт парню купила его мама. Ее привлекли к ответственности за то, что позволила сыну управлять мотоциклом без водительских прав. Женщина должна выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Сведения о случившемся направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних.