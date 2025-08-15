ВСУ пытались атаковать Самарскую область

Над Самарской областью сбили 13 дронов ВСУ.
В Самарской области утром 15 августа зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительной информации, силами противовоздушной обороны РФ уничтожено 13 дронов. Информацию передает глава региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы», — пишет глава региона в соцсетях.
Обстановка, по его словам, остается напряженной, сохраняется вероятность новых атак. В регионе введен режим повышенной готовности «КОВЕР» и временно закрыто воздушное пространство. Для обеспечения безопасности населения в Самарской области ограничена работа мобильного интернета.