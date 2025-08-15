Ричмонд
Три украинских дрона сбили над Воронежской областью

В ночь на 15 августа дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали три беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве Воронежа и двух районов области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены три БПЛА», — написал он в telegram-канале. Гусев отметил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Сообщалось, что в ночь на 15 августа, в канун переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, украинские военные попытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Над регионом сбито 13 дронов ВСУ.

