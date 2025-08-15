Белый дом раскрыл планы Трампа в день встречи с Путиным

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Трампа на Аляске начнутся 15 августа в 11:30 по местному времени и пройдут сначала в формате тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено разрешению украинского кризиса и экономическим вопросам. Перед саммитом российский лидер посетил Магадан, где провел встречу с губернатором и совершил визит на промышленное предприятие.