Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Самарской областью сбили 13 беспилотников

В целях безопасности в регионе временно ограничена работа мобильного интернета.

Источник: Аргументы и факты

В Самарской области силами противовоздушной обороны были уничтожены 13 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, ранним утром регион подвергся массированной атаке дронов, на которую оперативно отреагировали ПВО и экстренные службы.

Глава области отметил, что угроза повторных атак сохраняется, и подчеркнул, что все службы продолжают работать в усиленном режиме.

В целях обеспечения безопасности населения в регионе временно ограничена работа мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области была отражена атака беспилотников.