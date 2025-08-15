Над Самарской областью сбили 13 беспилотников

В Самарской области силами противовоздушной обороны были уничтожены 13 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, ранним утром регион подвергся массированной атаке дронов, на которую оперативно отреагировали ПВО и экстренные службы.
Глава области отметил, что угроза повторных атак сохраняется, и подчеркнул, что все службы продолжают работать в усиленном режиме.
В целях обеспечения безопасности населения в регионе временно ограничена работа мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области была отражена атака беспилотников.