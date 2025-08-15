ВСУ атаковали Самарскую область

Ранним утром над территорией Самарской области была зафиксирована массовая атака беспилотников. По предварительным данным, силами ПВО удалось уничтожить 13 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
В настоящее время угроза повторных атак сохраняется, поэтому в области продолжают работать системы противовоздушной обороны и экстренные службы. В целях безопасности временно ограничена работа мобильного интернета — эта мера направлена на предотвращение возможного использования связи для координации новых ударов.
Напомним, что в результате удара беспилотника по жилому дому в Курске количество пострадавших увеличилось с шести до десяти человек. Среди раненых — ребенок 2010 года рождения.
Ранее сообщалось, что часть жителей херсонского микрорайона «Корабел» отказались от эвакуации.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.