Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Самарскую область

Ранним утром над территорией Самарской области была зафиксирована массовая атака беспилотников.

Ранним утром над территорией Самарской области была зафиксирована массовая атака беспилотников. По предварительным данным, силами ПВО удалось уничтожить 13 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

В настоящее время угроза повторных атак сохраняется, поэтому в области продолжают работать системы противовоздушной обороны и экстренные службы. В целях безопасности временно ограничена работа мобильного интернета — эта мера направлена на предотвращение возможного использования связи для координации новых ударов.

Напомним, что в результате удара беспилотника по жилому дому в Курске количество пострадавших увеличилось с шести до десяти человек. Среди раненых — ребенок 2010 года рождения.

Ранее сообщалось, что часть жителей херсонского микрорайона «Корабел» отказались от эвакуации.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше