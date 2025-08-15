В Башкирии пожилая женщина погибла в результате ДТП

По информации ведомства, 74-летний водитель иномарки «Санг Йонг» не справился с управлением при движении в сторону Янаула и автомобиль вылетел в кювет, где перевернулся. Получившая тяжелые травмы женщина была доставлена в больницу, где медики не смогли спасти ей жизнь.