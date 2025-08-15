«Пешком ходят только гуси»: корреспондент URA.RU прогулялся по городу перед переговорами Путина и Трампа

Журналист URA.RU сообщил, что в основном жители Анкориджа ездят на машинах.
В Анкоридже (Аляска), где пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, местные жители почти не ходят пешком, предпочитая автомобили. По словам корреспондента URA.RU, среди пешеходов здесь можно встретить разве что гусей.
«Здесь пешком из местных жителей ходят только гуси, еще пара человек на пробежке и полицейские на посту. Все остальные, кто идут пешком, это наши коллеги-журналисты из России, остальные ездят только на машинах», — заявил журналист URA.RU. Он также отметил, что они находятся где-то на окраине города.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет первой для российского президента на Аляске и его первым визитом в США с 2015 года. Ранее эксперты отмечали, что город выбран из-за своей нейтральности и удобства для обеих сторон. Переговоры лидеров запланированы на 15 августа. Они пройдут в 22:00 по мск.
Переговоры начнутся с личной беседы двух лидеров, после чего к встрече присоединятся делегации обеих стран. В завершении состоится пресс-конференция. Ожидается, что главной темой обсуждения станет украинский конфликт. Кроме этого, делегации намерены затронуть и экономические вопросы.
На улицах города корреспондент URA.RU заметил лишь пару спортсменов и сотрудников полицииФото: Артур Якушко © URA.RU.