Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, 13 беспилотников сбили над территорией Курской области, 11 — над Ростовской областью.
Также семь дронов уничтожили над Самарской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Орловской.
По четыре БПЛА ликвидировали над Брянской и Воронежской областями и по одному — над Калмыкией, Саратовской областью и Азовским морем.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения.