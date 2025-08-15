Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 13 беспилотников сбили над территорией Курской области, 11 — над Ростовской областью.

Также семь дронов уничтожили над Самарской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Орловской.

По четыре БПЛА ликвидировали над Брянской и Воронежской областями и по одному — над Калмыкией, Саратовской областью и Азовским морем.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше